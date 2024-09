Lazio, oggi si gioca il derby Primavera: il punto sui biancocelesti

La società lo ha annunciato sui social, poco dopo quello per la Prima Squadra. Oggi a Formello c'è un clima teso, tanta attesa per una sfida che può regalare spettacolo e divertimento, per un 'matchday' davvero speciale. Sul campo Mirko Fersini, alle 17.30, la Lazio e la Roma si sfideranno nel derby Primavera, valido per la quarta giornata di campionato. I biancocelesti di Stefano Sanderra ci arriveranno a pieno organico. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'unico giocatore assente sarà Ricardo Bordon, classe 2006, fratello minore di Filipe, ancora in attesa del suo transfer.

Verrà, invece, confermato il classe 2003 Baldé, che scenderà in campo da fuori quota prendendo il posto che l'anno scorso era stato di Sana Fernandes, trasferitosi in prestito al NAC Breda. Per la Lazio sarà l'occasione di fare un balzo in classifica. Dopo aver vinto contro Empoli e Inter e aver pareggiato a Bergamo contro l'Atalanta, conquistare tre punti significherebbe salire a quota 10 punti e posizionarsi da sola al primo posto.

LA ROMA - Dall'altra parte, però, i biancocelesti troveranno una Roma che ha sempre vinto. La squadra di Gianluca Falsini ha per ora incontrato avversarie meno blasonate rispetto alla Lazio: vincendo agevolmente contro il Cagliari, faticando contro la Cremonese e battendo di misura il Bologna. In vista della sfida di questa sera, in supporto ai giallorossi potrebbero andare anche il portiere Marin, che il terzino Sangaré, ieri a Genova con la Prima Squadra. In caso contrario per la porta si scaldano De Marzi e Jovanovic, mentre in attacco il punto di riferimento sarà Misitano.