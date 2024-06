Lazio, Opelka tornerà a giocare: grande emozione per il tennista laziale

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Reilly Opelka rientrerà nel tennis professionistico e lo farà a Newport, nel torneo 250 che si disputerà dal 15 al 21 luglio. Per il tennista americano, di fede laziale, come svelato anche ai nostri microfoni in esclusiva, si tratterà di un rientro emozionante, dopo che l'anno scorso Opelka ha giocato solamente il primo turno del Savannah Challenger contro Tennys Sandgren, vincendo 6-4 7-5. Dopodiché un infortunio al braccio ha obbligato il classe 1997 a ritirarsi dal torneo, subendo tre interventi chrirurgici.

Come sottolinea Ubitennis.com, i continui problemi fisici l’hanno tartassato tra anca e polso. Ad inizio anno ha dovuto rinunciare all’Australian Open mentre alla fine dell’estate, il polso ha ostacolato il suo rientro. Opelka fin qui vanta 4 tornei ATP, ora è arrivato il momento di rientrare in campo, e dalla sua avrà sicuramente il tifo biancoceleste a sostenerlo per questa nuova avventura.