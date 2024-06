Lazio, Orsi saluta Luis Alberto: "Ci ha fatto entusiasmare e arrabbiare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È ufficiale l'addio di Luis Alberto e alla Lazio e il suo trasferimento all'Al-Duhail in Qatar. Dopo ben otto stagioni, lo spagnolo ha deciso di cambiare aria e di lasciare l'Italia. Ai microfoni di Radio Radio l'hanno salutato in molti, tra cui anche l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi. Secondo lui il Mago non ha lasciato una grande impronta nella storia del club, complici le sue dichiarazioni spesso fuori luogo. Questo è ciò che ha detto a riguardo: "Ci hai fatto ridere tantissimo, entusiasmare quando stavi in campo così come ci hai fatto piangere e arrabbiare fuori dal campo. Io non proverò nessun rimpianto quello che doveva dare ha dato. Secondo me non ha capito bene dove stava, è stato un giocatore della Lazio, non uno che lascerà un’impronta. Non lascerà un grandissimo ricordo proprio per le sue dichiarazioni fuori dal campo”.