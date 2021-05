Lazio, Oscar Damiani: “Inzaghi? Quando si va per le lunghe non è un buon segno”

Oscar Damiani, ex giocatore di Lazio e Napoli e attualmente procuratore sportivo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb in cui analizza il calciomercato di quest'estate. Tra i vari temi toccati c'è anche l'addio di Simone Inzaghi alla Lazio: "L'Inter è una società che è un po’ in difficoltà però Inzaghi trova una squadra preparata sul piano tattico. È un ragazzo intelligente. È una grande chance. Lazio? Inzaghi ha un bravo procuratore come Tinti. Forse sono andati troppo per le lunghe e quando si va per le lunghe spesso non è un buon segno”