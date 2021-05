Lazio - Parma, niente conferenza stampa per D'Aversa: il motivo

Non si sarà nessuna conferenza stampa di mister D'Aversa prima di Lazio-Parma, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A in programma mercoledì alle 20:45. Il tecnico dei ducali non interverrà davanti ai giornalisti prima della partita perché ha già analizzato il momento no della sua squadra dopo il match con l'Atalanta e lo farà mercoledì dopo la sfida dell'Olimpico. Per D'Aversa ci sarà solo una breve intervista al sito ufficiale.