Lazio, Parolo: "Il tifoso laziale è una forza incredibile! Quest'anno la squadra..."

La sfida tra Parma e Lazio è una delle partite che fanno breccia nel cuore di un ex giocatore come Marco Parolo che a Roma, sponda biancoceleste, ha costruito la sua seconda casa, ma in Emilia è riuscito a lanciarsi a un livello che forse - con quella costanza - non aveva mai raggiunto prima. Intervenuto in occasione del match di domenica ai microfoni della Gazzetta di Parma, l'attuale commentatore di Dazn ha parlato così del suo passato in biancoceleste e della stagione della Lazio, partendo da quello che i biancocelesti gli hanno lasciato, ovvero una "scarica di passione e adrenalina incredibile" che ancora oggi, quando guarda le partite, lo porta a ripensare ai momenti passati nella Capitale e, soprattutto, nello Stadio Olimpico, casa del tifo laziale del quale Parolo ha detto: "Solo chi c'è dentro può davvero capire l'amore e la forza del tifoso laziale. L'energia positiva che lo stadio ti dà, si traduce inevitabilmente in belle prestazioni di chi sta in campo e gioca per la maglia".

LA LAZIO DI BARONI - Parolo esce dal passato e si concentra sulla Lazio, di oggi, sul lavoro svolto da Marco Baroni e sulle aspettative che aveva intorno a una squadra completamente rinnovata, che ha messo da parte i suoi punti di riferimento per crearne degli altri con l'apertura di un nuovo ciclo: "Quando cambi ciclo e ne inizia un nuovo, sai sempre quello che lasci, ma non sai mai quello che troverai". La bravura della Lazio, però, secondo Marco Parolo è stata quella di prendere in estate calciatori funzionali alle richieste del tecnico, ma anche alcuni che già conoscevano il calcio italiano "come Dia e Noslin". Un lavoro attento che secondo l'ex centrocampista: "ti porta a costruire una rosa competitiva e da fuori trasmette proprio la sensazione di essere un gruppo che sta bene". Impossibile per Parolo non fare un parallelo con il passato, sottolineando come questa squadra gli ricordi quella di cui faceva parte a Parma nella stagione 2013/2014.

LAZIO E PARMA - Domenica la sua Lazio e il suo Parma si troveranno davanti in una partita tra due realtà ben diverse. Parolo, in questo senso, ne evidenziato le differenze, soprattutto relative a uno stato mentale differente: "Nella Lazio se un passaggio è impreciso si vede come si spronano l'uno con l'altro", atteggiamento che nel Parma, invece, non si vede. La squadra di Pecchia, secondo il doppio ex, è composta da giocatori che ultimamente hanno mostrato troppa poca convinzione nei propri mezzi, quando dovrebbero in realtà trovare un po' più di leggerezza.