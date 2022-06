Lazio, Parolo: "Lotito vuole accontentare Sarri, altrimenti 'sbrocca'"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato sta entrando nel vivo e tutte le squadre di Serie A puntano a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Lazio e Roma hanno già messo a segno i primi colpi. Marcos Antonio in biancoceleste, Matic in gialloroso. Fatica un po' di più il Napoli che deve fare i conti con le situazioni delicate legate a Mertens e Koulibaly. Marco Parolo ha commentato le mosse di mercato di queste tre squadre. Eccole sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Del Napoli bisogna capire la voglia di alcuni giocatori di rimanere nel progetto. La Roma con Matic ha preso un giocatore che Mourinho ha sempre voluto. Alla Lazio sembra che Lotito voglia accontentare Sarri. Perché altrimenti è capace di “sbroccare”. Marcos Antonio l’ha voluto lui. Poi mi affascina molto Carnesecchi per la porta".