Lazio, Parolo su Milinkovic: “Vuole la doppia doppia. Sarà l’uomo mercato”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la rubrica "Marco Bene, Marco Male", durante Sunday Night Square su Dazn, Parolo ha selezionato i momenti salienti di questo weekend di Serie A: "Il giocatore di questo turno di campionato per i numeri che sta facendo è Milinkovic. È arrivato a nove gol e nove assist. Ama il basket e vuole fare la doppia doppia. Vuole andare in doppia cifra sia di gol che di assist. Ha le caratteristiche per farlo. Sarà anche il giocatore del mercato. Si dice da un po'. Lui ama la Lazio e molto dipende anche dal progetto della società. Faccio fatica a pensare che un giocatore così non possa giocare la Champions con continuità. In Italia domina".