Lazio, Pasqualin: "Lotito non otterrà mai 90 milioni per Milinkovic"

L'avvocato e procuratore Claudio Pasqualin ha commentato a TMW Radio, durante Maracanà, le notizie del giorno.

Proroga dei contratti, c'è il rischio che qualcuno non scenda in campo:

"E' evidente che in punto di diritto, se non c'è accordo con i giocatori, i contratti rimangono così. La Fifa ha dettato delle linee guida, ma si devono sedere le parti e arrivare ad un accordo. E' evidente che deve esserci il libero incontro della volontà delle parti, altrimenti il giocatore può chiudere il suo rapporto alla scadenza naturale del contratto, ossia il 30 giugno".

Tare ha detto che Milinkovic può andare via solo a certe condizioni:

"Sono frasi che si dicono. E' un'apertura a trattative. Oggi sono tutti sul mercato, se ci sono le possibilità di fare il colpo. Si cercherà di arrivare alla somma richiesta alla Lazio, magari aggiungendo qualche giovane. Il mercato che ci attende sarà quasi del baratto, come definito da qualcuno".

Milinkovic-Lautaro, chi parte realmente?

"L'offerta del Barcellona è irrifiutabile per Lautaro, quello di Milinkovic è un affare ancora da mettere in piedi. E non è facile trattare con Lotito. Vedo Barcellona quasi sicura per Lautaro".

Uno dei due è più difficile da sostituire?

"Sono entrambi difficili da sostituire. Ma se per Lautaro la trattativa è in corso e anche avanzata, per Milinkovic deve ancora nascere. Per Milinkovic 90 milioni sono una chimera. Certe cifre non saranno offerte quest'anno. E' andata bene all'Inter, che è riuscita a strappare 50 milioni al Psg per Icardi, comunque 20 in meno di quelli richiesti prima del Covid-19. Se Lotito chiede 90 milioni, non si farà l'affare, ma se cala il prezzo...".