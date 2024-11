Lazio, Pastore sicuro: "Obiettivo semifinale. Roma? Con tutto il rispetto..."

Dove può arrivare questa Lazio in Europa? È un interrogativo che iniziano a porsi in tanti ed è il tema posto agli spettatori della live di ieri sera su Cronache di Spogliatoio. I biancocelesti stanno convincendo più o meno tutti, c'è ottimismo anche tra i non tifosi della Lazio, ma è solo novembre. Giuseppe Pastore durante la diretta ha detto la sua sull'argomento: "La Lazio ha il vantaggio di avere un’Europa League senza il travaso dalla Champions. Se guardo le 36 squadre vedo solo 3 squadre più forti. Manchester United? Tutto da vedere. Tottenham? Può darsi. Bilbao? Mah. La Roma? Con tutto il rispetto ma è a quindici punti dalla Lazio. Il Porto è stato sconfitto un mese fa. La Lazio con un buon sorteggio può arrivare in semifinale o anche in finale, perché no. Non è una schiacciasassi, i dettagli fanno la differenza. Squadra che deve stare bene fisicamente e psicologicamente, quest’ultima è una novità di Baroni su cui è bravissimo. Tiene tutti sulla corda. Tutti performano bene, forse Tchaouna e Noslin un po’ meno. Se a marzo la Lazio è ancora lì bisogna fare una scelta tra campionato ed Europa League. A gennaio un rinforzino a centrocampo come vice Rovella e uno sulle fasce in difesa non sarebbe male, ritocchi mirati senza follie così da avere una rosa di livello per fare la storia. Il cruccio della Lazio di Lotito è non aver mai fatto un gran percorso europeo, mentre dall’altro lato la Roma sì. Se tieni caldo l’obiettivo tieni accesi i giocatori, secondo me è una cosa che la Lazio deve provare a pensare. Per me può arrivare almeno in semifinale e in campionato tra le prime cinque".