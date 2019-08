Lazio, patch celebrativa della Serie A per Milinkovic - FOTO

Il primo a sfoggiarla in una gara ufficiale (contro il Crotone in Coppa Italia) è stato Fabio Quagliarella, in qualità di capocannoniere della passata stagione. Si tratta della patch celebrativa della Serie A riservata ai migliori giocatori per ruolo dello scorso campionato. Patch che da domenica prossima apporrà sulla propria maglia da gioco anche Milinkovic-Savic, premiato come miglior centrocampista. Da Sampdoria-Lazio in poi, il serbo indosserà la sua speciale divisa in ogni gara di Serie A e Coppa Italia. Di seguito tutti i possessori della patch:

MIGLIOR PORTIERE: Samir Handanovic

MIGLIOR DIFENSORE: Kalidou Koulibaly

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Sergej Milinkovic-Savic

MIGLIOR ATTACCANTE: Fabio Quagliarella

MIGLIOR GIOVANE: Nicolò Zaniolo

MVP – MIGLIORE IN ASSOLUTO: Cristiano Ronaldo

In foto la patch celebrativa di Quagliarella.

