Lazio, Patric spegne 29 candeline: gli auguri della società - FOTO

© foto di DANIELE MASCOLO

Non solo arriva la Pasqua, anche il compleanno per Patric. Il difensore della Lazio spegne oggi 29 candeline dopo il pareggio maturato contro il Torino. Doppia giornata di festa per il difensore che ad oggi si sta dimostrando una pedina su cui Sarri può contare. Lo spagnolo ha staccato di gran lunga Luiz Felipe nell'ultimo periodo di questa stagione superandolo nelle gerarchie e guadagnandosi la maglia da titolare. Il centrale è anche in scadenza di contratto, ma nell'ultimo incontro tra la Lazio e Raiola s'è parlato anche di Patric, con Lotito che ha fatto una sua prima offerta. La speranza per il tecnico Sarri è che questo non si tratti del suo ultimo compleanno in biancoceleste. Per l'occasione la società gli ha dedicato i suoi auguri sui social: "Tanti auguri di buon compleanno a Patric che oggi soegne 29 candeline". Anche dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it, i migliori auguri di buon compleanno.