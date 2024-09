Lazio, Pedro a Sky: "Noi e Baroni siamo motivati. L'Europa League..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Pedro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del big match Dinamo Kiev - Lazio. Questo il contributo: “E’ sempre bello giocare in Europa, è importante per noi, abbiamo una partita difficile. Vediamo se possiamo fare una bella prestazione e ottenere punti. E’ sempre difficile giocare qui, il ritmo è alto in Europa ma i ragazzi sono contenti di giocare, sono concentrati e tutti motivati. Sappiamo che è molto difficile.

Baroni? E’ moto motivato, sta lavorando sulla sua idea di gioco, in queste partite si è visto il suo potenziale e dobbiamo continuare così, penso stia lavorando bene. Se mi diverto ancora? Sì, sennò non sarei qua, passa il tempo veloce ma cerco di sfruttare partita per partita, ogni minuto, per me l’Europa è molto importante. Il campionato è tutto l’anno ma l’Europa è un passo in avanti per crescere e dare un passo in avanti per la squadra.