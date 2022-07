Lazio, Pedro: "Il livello è alto, vogliamo la Champions. Sui nuovi acquisti..."

terminato l'allenamento ai microfono di LSC si è presentato Pedro. L'ala si espressa sul ritiro e sugli obiettivi della prossima stagione...

E' terminata la sessione mattutina di questo quinto giorno di ritiro. Prosegue la preparazione della squadra, sotto i comandi di Sarri e del suo staff, per arrivare nel modo migliore possibile al prossimo campionato. Tra le certezze da cui il tecnico ripartirà c'è il suo pupillo Pedro, il quale è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel:

"Ad Auronzo mi trovo bene. Stando fermi nello stesso posto l'estate, mi trovo meglio rispetto all'andare in giro, si lavora bene, si viaggia di meno e ci si riposa di più. In questa squadra vedo tanto margine di miglioramento, tutti sappiamo cosa fare in campo dopo un anno con il mister e questo può essere utile anche per aiutare i nuovi a comprendere meglio quello che chiede Sarri, sia in difesa, che in attacco. Abbiamo molto potenziale, possiamo fare una grande stagione".

I NUOVI ACQUISTI - "Ci sono molti giovani, tutti stiamo facendo bene, il livello è alto. I nuovi arrivati? Casale e Marcos Antonio non li ho visti in campo, ma sono giocatori forti. Io sono qua per aiutare i più piccoli, ma anche i più esperti e poi voglio essere a top per aiutare anche sul campo"

LA SCORSA STAGIONE - "Vincere il derby l'anno scorso per me è stato molto importante, è stato speciale, come anche arrivare quinti. L'obiettivo di quest'anno? La Champions!".

I TROFEI - "Lavoriamo per poter vincere in tutte le competizioni, sappiamo che non è semplice dal momento che ci sono club molto forti, ma scendiamo in campo per questo. Fino ad oggi in Italia non ho vinto nulla, al contrario di Italia e Inghilterra. Nel calcio per continuare bisogna avere la giusta mentalità e io il prossimo anno voglio vincere qualcosa anche in questo paese".