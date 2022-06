Lazio, Pedro orgoglio canarino: premiato in Parlamento per valore sportivo

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com

Mentre i compagni di squadra si godono gli ultimi giorni di relax prima del ritiro tra le spiagge della Sardegna, Ibiza e Formentera Pedro, di ritorno dalle Hawaii, è volato in patria, nelle Canarie, per partecipare ad un evento molto prestigioso. Tra le lussuose sale del Parlamento canarino nella città di Santa Cruz de Tenerife si è tenuto il "Forum 40 anni di sport alle Canarie", manifestazione in cui vengono premiati personaggi illustri dello sport nati nell'arcipelago spagnolo. A ricevere il premio e il riconoscimento come ambasciatore dello sport è stato proprio l'attaccante spagnolo, che ha condiviso qualche scatto della giornata sui suoi profili social il tutto accompagnato dalla didascalia: "Sono molto orgoglioso di rappresentare la mia terra, è un privilegio". Insieme a lui sono stati premiati anche l'ex tennista Carla Suarez Navarro e il cestista Sergio Rodriguez.