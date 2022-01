Lazio, Pedro regala giocattoli a Natale per i bambini di un ospedale di Tenerife

Grande gesto di umanità e solidarietà di Pedro durante le vacanze di Natale, come sottolinea corrieredellosport.it. Il 9 della Lazio è infatti titolare di una fondazione aperta nel 2014 che nel corso delle festività ha donato moltissimi giocattoli ai bambini ricoverati nell'ospedale Nuestra Señora de Candelaria, situato a Santa Cruz de Tenerife. Un bellissimo regalo, accompagnato anche da un messaggio video per tutti: “Dobbiamo continuare a prenderci cura di noi stessi per fermare questo virus, ma non dobbiamo fermare le azioni di solidarietà”.