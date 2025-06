Lazio, Pedro saluta Baroni: "Grazie per ciò che hai fatto. Mi dispiace per..." - FOTO

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Da ormai qualche giorno è ufficiale l'addio di Marco Baroni alla Lazio. Dopo una sola stagione, il tecnico toscano ha risolto il suo contratto con il club capitolino, lasciando il posto al ritorno di Maurizio Sarri. Ai giocatori che hanno voluto salutare pubblicamente l'ormai ex allenatore biancoceleste, si è aggiunto anche Pedro, che ha pubblicato su Instagram una foto con Baroni, seguita dalla descrizione: "Grazie Mister per il lavoro, l’impegno e la passione che hai messo ogni giorno. Grazie per quello che hai fatto per me e per la squadra!! Tutti noi ci aspettavamo un finale diverso di stagione e mi dispiace per com’è andata… In bocca al lupo per tutto, ci vediamo presto!".

