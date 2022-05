Lazio, Pedro sempre più innamorato: il post sotto la Nord- FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno degli elementi di maggior spicco della rosa della Lazio di quest'anno è senz'altro Pedro Rodriguez. Arrivato come esubero della Roma, l'ex calciatore del Barca si è subito immerso nella realtà biancoceleste. I suoi numeri d'altronde parlano chiaro: 9 gol e 4 assist in 31 presenze. Seppur abbia avuto diversi infortuni è stata un'annata importante per lui. A suggellare il suo rapporto ormai saldo con la tifoseria è il post che ha pubblicato su Instagram della sua esultanza sotto la Curva Nord in seguito al gol siglato contro il Verona con tanto di hashtag #CMonEagles.