Lazio, Pedro sul Mondiale: "Se ci andrò? La porta non è chiusa ma..."

Poco più di 24 ore alla sfida tra Lazio e Midtjylland, gara cruciale per il cammino europeo biancoceleste. Nella giornata odierna oltre al tecnico Maurizio Sarri anche Pedro è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del prossimo Mondiale: "Io al Mondiale? Difficile, la porta non è così chiusa, ma è passato tanto tempo dall'ultima in Nazionale. La vedo difficile. La Spagna ha una nuova generazione di giovani, stanno facendo bene, Luis Enrique sta facendo bene. Difficile per me".