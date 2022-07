Lazio, Pedro vede la nuova stagione: pioggia di cuori tra i commenti - FOTO

Manca sempre meno all'inizio ufficiale della nuova stagione. Tra due settimane esatte la Lazio farà il suo esordio in campionato all'Olimpico contro il Bologna. Solo un pareggio per 0-0 nell'ultima uscita dei biancocelesti contro il Qatar. Il solito Pedro uno dei più pimpanti. Nonostante la carta l'identità dica 35 anni il 9 ex Barcellona è sempre uno dei più attivi e vogliosi anche in allenamento. Pedrito si è avvicinato alla nuova stagione con un post sui social con alcuni scatti dell'ultimo testa a Salisburgo. Tra i commenti tifosi scatenati. Pioggia di cuori azzurri per lo spagnolo, sempre uno dei più acclamato dalla tifoseria biancoceleste.