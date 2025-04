Lazio, Pedro verso le 50 presenze in Europa League. E punta un record...

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Pedro è uno degli uomini chiave della Lazio targata Marco Baroni. Nonostante i quasi 38 anni sulla carta d'identità, l'esterno di Santa Cruz de Tenerife sta vivendo una seconda giovinezza sotto la guida dell'ex tecnico del Verona e i numeri lo testimoniano. In 35 presenze stagionali, lo spagnolo ha messo a referto la bellezza di 10 reti e 5 assist, eguagliando la prima stagione in biancoceleste, la più prolifica nel suo periodo in Italia.

In Europa League, in particolare, Pedrito è andato a segno in ben quattro occasioni e nella gara contro il Bodo/Glimt, valida per l'andata dei quarti di finale, toccherà quota 50 presenze nella competione. Contro i norvegesi, l'ex Barcellona dovrebbe partire dal primo minuto e andrà a caccia di un gol per centrare quello che sarebbe un record personale.

Solo in un'edizione dell'Europa League, infatti, Pedro ha realizzato più marcature rispetto a quella attualmente in corso. Si tratta di quella 2018/19, anno in cui indossando la maglia del Chelsea vinse il trofeo realizzando cinque gol in tutto il torneo.