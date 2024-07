Lazio, personalità e velocità: il primo (vero) allenamento di Nuno Tavares

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Finalmente Nuno Tavares. Dopo tanto lavoro atletico, il nuovo terzino della Lazio ha svolto il suo primo vero allenamento ad Auronzo di Cadore. Schierato da terzino sinistro (con lui Basic, Casale e Marusic), mostra subito tanta personalità. Arrivano gli applausi sia di Baroni che dei tifosi quando va in anticipo, recupera palla e si butta in avanti. Ha grande intesa con Pedro (l'esterno davanti a lui): ne capisce le potenzialità in velocità e cerca spesso di lanciarlo. Quando l'esterno spagnolo si abbassa a centrocampo per ricevere dalla difesa, il portoghese si accentra e viene a giocare. E appena ha spazio, non perde tempo per scattare. Movimenti del genere non si vedevano da tempo. “Bravo Nuno! Good!”, grida il tecnico più volte quando corre a spaccare in due la difesa avversaria. Lo stesso avviene quando rientra in copertura nella sua area di rigore. Fa vedere anche qualche bel lancio lungo di sinistro. Ottime impressioni: decisamente convincente.