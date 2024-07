Lazio, Pioli vola in Arabia Saudtia: lo stipendio è una follia

TUTTOmercatoWEB.com

Marcelo Gallardo, come annunciato dalla stessa società, non è più l'allenatore dell'Al-Ittihad. Dopo un solo anno in Arabia Saudita l'ex River Plate ha deciso di abbandonare il Medio Oriente per trovare una nuova meta più occidentale. Una decisione che ha lasciato un posto vacante sulla panchina giallonera che, a partire dai prossimi giorni, verrà occupato da Stefano Pioli. Separatosi dal Milan, l'ex allenatore della Lazio avrebbe accettato la super offerta di un contratto triennale che lo porterà a guadagnare tra i 15 e i 18 milioni di euro netti, come riportato dalla redazione di calciomercato.com. Una cifra incredibile per l'allenatore che all'Al-Ittihad troverà anche un alto ex biancoceleste come Luiz Felipe, difensore che non ha mai avuto l'occasione di allenare a Formello.