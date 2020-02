Lazio, Piscedda: "A Parma spero non pesi l'assenza di Milinkovic"

Il Parma sarà il prossimo avversario della Lazio, il pareggio con il Verona è acqua passata. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Marusic? Ha una fisicità importante ma è tornato da poco. A me è piaciuto subito, anche se calcisticamente non è molto intelligente. Non riesce a ragionare in alcune situazioni, ma spero si rimetta presto. Non era facile entrare con il Verona. Non sa crossare, ma è una cosa che può migliorare. Tra lui e Lazzari è ovvio che non c'è paragone, uno comunque ha la fisicità, l'altro i piedi. Parma? Non è la squadra dell'anno scorso. Mancherà Gervinho, pedina importante. L'assenza di Milinkovic spero non pesi, lui anche se non brilla ti garantisce sempre pericolosità. Se gioca Parolo al suo posto comunque va benissimo".