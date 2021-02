Lazio, Piscedda: "Musacchio? Non lo accantonerei, in Serie A ci può stare"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda per parlare del prossimo impegno della Lazio con il Bologna: "Non taglierei fuori Musacchio, ha fatto un errore ma nel campionato italiano ci può stare. Non lo accantonerei definitivamente. Marusic come terzo in difesa? Marusic è molto fisico in profondità e in quel caso può essere una soluzione, però se deve marcare uno veloce e rapido in area fa fatica anche lui. Ha un bel passo, ha una grande fisicità in verticale e quindi in profondità".