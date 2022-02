Lazio - Porto, Sarri furioso: "Rigore dato col fermoimmagine, basta Var"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarri si è espresso così a Lazio Style Channel sull'episodio che ha dato il rigore al Porto: "Penso che sia il primo caso in cui una simulazione si trasforma in rigore. Ero lì io quando ha rivisto al Var, l’arbitro non può decretare il rigore su un fermoimmagine. Ha ragione Gasperini, facciamo il tifo affinché blocchino il Var. Il piede di Milinkovic non si muove mai verso il giocatore, succede il contrario, è chiara ricerca del fallo".

Pubblicato ieri alle 21:35