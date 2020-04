Lazio, Prandelli: "Senza lo stop, biancocelesti vicinissimi allo scudetto"

La Lazio c'era. A -1 dalla Juventus e lanciatissima verso la vetta della Serie A, inseguita senza sosta dallo scorso 29 settembre. Poi l'emergenza coronavirus e lo stop forzato della vita di tutti, più che dei campionati, ha congelato quanto di buono erano riusciti a mettere in piedi i ragazzi di Inzaghi. Percorso incensato anche dall'ex ct dell'Italia, Cesare Prandelli. Ecco le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "La Juventus resta la più forte e, di conseguenza, è ancora la favorita per la conquista dello scudetto. Però questi due mesi senza allenamenti avranno effetti che sono imprevedibili. Se il campionato non si fosse fermato la Lazio avrebbe veramente avuto tante possibilità di vincere lo scudetto, era in totale fiducia. Ma come ripartirà? E lo stesso vale per l’Inter, che è in leggero ritardo ma può capovolgere l’attuale classifica".