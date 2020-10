Lazio pronta al decollo: ecco l'aereo personalizzato per Serie A e Champions

La Lazio è pronta al decollo. Per raggiungere le città in cui giocherà sia in Serie A che in Champions League, la squadra avrà a disposizione un aereo personalizzato. Dovrebbe trattarsi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, di un Airbus A320 dotato di tutti i comfort. I biancocelesti seguono, in questo senso, l'esempio di Real, Bayern e United. Da comprendere se sui lati dell'aeromobile verrà riprodotta l'aquila stilizzata o solamente la scritta "S.S. Lazio". Per ottenere l'omologazione, basterà non usare simboli o colori riconducibili ad altre compagnie aeree. L'inaugurazione il prossimo 27 ottobre, in occasione della sfida esterna tra Bruges e Lazio. Si tratta di un nuovo regalo del presidente Lotito alla squadra dopo il restyling del centro sportivo di Formello.

Diritti tv, oggi l'Assemblea decisiva: Cvc in pole per entrare in Lega. Ma Lotito...

Lazio, Savoldi: "Immobile? Uno come lui non lo lascerei mai fuori. Su Chinaglia..."

TORNA ALLA HOMEPAGE