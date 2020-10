Diritti tv, oggi l'Assemblea decisiva: Cvc in pole per entrare in Lega. Ma Lotito...

Si terrà oggi l'Assemblea decisiva per decidere la gestione dei diritti tv della Serie A. La cordata favorita a prenderne le redini è quella guidata da Cvc che ha all'interno della sua squadra anche Adventi e Fsi. La loro offerta, riporta la rassegna di Radiosei, è stata la più apprezzata in Lega e molto probabilmente oggi verrà votata dalla maggioranza. Possibile anche un ulteriore rinvio causato da un paio di punti critici ancora da risolvere, il primo legato alla Legge Melandri e il secondo al nodo Serie B. Si parla anche di un'altra offerta giunta in Via Rossellini, dietro la quale potrebbe esserci lo zampino di Lotito. Il presidente della Lazio non è mai stato d'accordo con gli altri presidenti su questo e vuole continuare a dare battaglia, sperando magari nell'appoggio di De Laurentiis. La Lega però va verso il rifiuto di quest'ultima offerta che prevede soltanto un piano per un finanziamento, oltre ad essere arrivata fuori tempo massimo.

LAZIO, PER LAZZARI A RISCHIO ESORDIO IN CHAMPIONS

LAZIO, A FORMELLO PRIMO ALLENAMENTO PER HOEDT

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO