Lazio, Savoldi: "Immobile? Uno come lui non lo lascerei mai fuori. Su Chinaglia..."

Giuseppe Savoldi, ex attaccante di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Ecco le sue parole in esclusiva sulla Lazio e su Ciro Immobile.

IMMOBILE - "Esclusione in Nazionale? Avrei chiesto spiegazioni a Mancini. Poi bisogna anche capire la situazione, ci sono diverse partite da giocare e diversi moduli, quello degli azzurri non si adatta bene ad Immobile. Io uno come lui non lo lascerei mai fuori. La Nazionale comunque mi piace, si sta puntando sui giovani."

CHINAGLIA - "Lo conoscevo, abbiamo fatto coppia in Nazionale. Mi trovavo benissimo con lui. Una volta tornavo da una trasferta in cui un ragazzino raccattapalle ha impedito che un mio tiro entrasse in rete, cosa che mi costò la classifica cannonieri. Incontrai Chinaglia che mi disse: 'Ho saputo quello che ho successo, ma non gli hai dato un calcio sul sedere? Per farvi capire il mio rapporto con lui."

