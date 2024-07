Lazio, prosegue la vendita degli abbonamenti: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

Aumenta il numero degli abbonati per la stagione 2024/25. Terminata la possibilità di confermare il proprio posto allo Stadio Olimpico con la prelazione, la Lazio ha fatto sapere che ha avuto inizio la fase della vendita libera. Con la Curva Nord in esaurimento, il numero delle tesserate staccate è salito. La cifra attualmente ammonta a 21.200 abbonamenti. La vendita libera resterà aperta fino alle 19:00 del 10 agosto. Nella scorsa annata gli abbonati in campionato erano arrivati a 30.333.