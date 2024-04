Lazio, Pruzzo a sorpresa sul derby: "A volte meglio due feriti che un morto!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le due partite contro la Juve sono in archivio, la Lazio ora può concentrarsi sul derby di sabato con l'obiettivo di rialzarsi dopo la caduta di ieri sera. La squadra allenata da Tudor oggi si metterà subito al lavoro per preparare il match nei minimi dettagli con l'obiettivo di portarsi a casa tre importantissimi punti. Una stracittadina ostica, equilibrata, che l'ex giocatore giallorosso, Roberto Pruzzo, ha presentato così ai microfoni di Radio Radio:

"Il derby? Io sono sempre dell’idea che in certe partite è meglio due feriti che un morto… il pari non serve a nessuno, ma ti tiene in vita. La Lazio ha speso molto, deve recuperare energie fisiche e mentali. La Roma è più o meno alle solite: deve recuperare i migliori, un ritornello sentito per due anni di fila. Se pensi alle ultime tre partite, la squadra sembra stanca. Non so come ci arrivano le due squadre alla partita di sabato, sulla carta è un po’ meglio la Roma che recupera giocatori che si sono riposati…”