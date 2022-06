Lazio, qual è stato il gol dell’anno? Il sondaggio per i tifosi – VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è conclusa molto bene la stagione della Lazio con la conquista del quinto posto e la sesta qualificazione consecutiva in Europa League. Come di consueto, quando una stagione volge al termine è tempo di riflessioni. La società tramite i canali social ufficiali ha voluto richiamare l’attenzione dei tifosi, sottoponendo a questi un sondaggio per scegliere il gol dell’anno. I biancocelesti ne hanno realizzati tanti, tra tutti ne sono stati selezionati quattro due realizzati in campionato e due in Europa. I supporter potranno scegliere tra: la rete di Cataldi contro il Cagliari, quella di Pedro al Napoli, il gol di Immobile contro l’Olimpique Marsiglia e infine, la freccia di Zaccagni al Porto. I due più votati saranno oggetto poi di un altro sondaggio.