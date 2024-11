Lazio, quale ruolo per Dele-Bashiru? Parla Vecino: "Ecco dove lo vedo meglio"

Non è ancora chiaro quale sia il ruolo di Dele-Bashiru all'interno della Lazio. Baroni nel corso di questo inizio di stagione l'ha provato diverse volte sia da mediano che da trequartista. Proprio riguardo a questo tema si è espresso Matias Vecino, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco cosa ha detto sul suo compagno di reparto: “Se può fare il mediano? In quel ruolo non lo so, poi alla fine ognuno ha le sue caratteristiche, magari con il tempo si può costruire anche lì. Per me è uno che quando va neglispazi è devastante, ha una corsa e una forza che non ha nessuno in squadra. Il meglio di sé lo dà dalla trequarti in avanti, quando ha spazio davanti sia palla al piede che senza palla perché ha forza e gamba. Poi ci potrà arrivare a giocare davanti la difesa, lo dico per esperienza mia. Io in Uruguay, al Central Español, facevo la seconda punta o a volte anche l’attaccante (ride, ndr), poi ho finito per fare quasi il difensore centrale. Per questo credo che Dele si può adattare perfettamente. A oggi però lo vedo meglio quando attacca lo spazio e ha campo per correre”. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO