Lazio, quattro anni fa la prima di Inzaghi sulla panchina biancoceleste

Settimana di festeggiamenti per Simone Inzaghi che dopo compleanno e anniversario dell'ufficialità del suo arrivo sulla panchina della Lazio, oggi il piacentino festeggia i quattro anni dalla prima gara da allenatore biancoceleste. Quella sfida di Palermo vinta dalle aquile per 3-0 grazie alla doppietta di Klose e al gol di Felipe Anderson è stata l'inizio di una meravigliosa storia. Una partita che per lui non sarà mai come le altre. Da quel giorno sono passati quattro anni in cui i capitolini hanno alzato al cielo due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, ma soprattutto sono in piena corsa per lo Scudetto. Nemmeno il più ottimista ci avrebbe pensato e creduto quattro anni fa, ma Simone giorno dopo giorno ha costruito una squadra capace di rendere possibile quello che per gli altri è impossibile.

