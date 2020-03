Lazio, Radu e Lulic i più fedeli della Serie A: la statistica

LAZIO STATISTICHE - Stefan Radu e Senad Lulic sono i calciatori più fedeli della Serie A. Come sottolinea una statistica di Lazio Page, i due giocatori biancocelesti sono quelli con più presenze con una sola maglia nel massimo campuonato italiano. In vetta c'è Radu che sabato con il Bologna ha tagliato il traguardo delle 300 gare con l'aquila sul petto. Alle spalle del romeno, ecco il compagno di squadra Lulic fermo, complice l'intervento alla caviglia, a 266. Medaglia di bronzo per Lorenzo Insigne che con il Napoli ha giocato 258 volte. Altri due partenopei occupano la quarta e la quinta posizione, si tratta di Callejon (245) e Mertens (226). Ecco la top ten completa delle bandiere dell’attuale Serie A (numero di partite tra i giocatori che non hanno mai cambiato maglia):

1) 300 Radu (Lazio)

2) 266 Lulic (Lazio)

3) 258 Insigne (Napoli)

4) 245 Callejon (Napoli)

5) 226 Mertens (Napoli)

6) 196 Berardi (Sassuolo)

7) 179 Magnanelli (Sassuolo)​​

8)​​​​​ 173 Koulibaly (Napoli)

9) 166 Donnarumma (Milan)

10) 162 Dzeko (Roma)

