Lazio, l'unione fa la forza: Lotito porta a cena la squadra

LAZIO CENA DI SQUADRA - Ci sono davvero tutti. Dal presidente ai magazzinieri, dallo staff tecnico ai calciatori: la Lazio si ritrova a cena per fare gruppo. Una serata trascorsa in compagnia, in un noto ristorante di pesce in zona Prati. Appuntamento intorno alle 20.30, il patron Lotito ha sfruttato il weekend di pausa forzata per riunire il tutti intorno a un tavolo. Serrare i ranghi in vista del finale di stagione: dodici finali che separano la rosa di Inzaghi dal termine del campionato. Comunque andrà sarà un trionfo, anche se la speranza è di chiudere con il botto. Chissà se qualcuno, magari Caicedo, avrà pronunciato ancora una volta quella parola.

Pubblicato il 5/03 alle 23.55