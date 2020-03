Lazio, Radu ad un passo dalla storia: Negro è a -4

Stefan Radu è pronto a fare il proprio ingresso nel podio della classifica all-time dei giocatori della Lazio più presenti. Il romeno avrà bisogno di quattro partite per raggiungere Paolo Negro al terzo posto, a quota 376, e cinque per superarlo. La scalata al record ripartirà dalla trasferta di Bergamo, il primo match disponibile per mettere nel mirino il terzo posto. Il raggiungimento dell’obiettivo, senza considerare intoppi o rinvii, coinciderebbe con la gara all’Olimpico contro il Milan. Nel mezzo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, le gare contro Fiorentina e Torino. Ma il difensore, arrivato nella Capitale nel gennaio del 2008 e con ancora almeno un altro anno e mezzo di contratto, può guardare con ottimismo anche al primo ed al secondo posto di questa speciale classifica. Gli sono rimasti davanti, oltre a Negro, solamente Pino Wilson (394) e Giuseppe Favalli (401), alla Lazio dal 1992 al 2004 ed in testa da sedici anni. Se sarà capace di mantenere questo rendimento e questa condizione atletica, l’obiettivo è decisamente alla portata. Intanto, il senatore biancoceleste raggiungerà il podio ed entrerà ufficialmente nella storia: è solo questione di settimane.

