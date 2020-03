PAIDEIA - Lazio, controlli al ginocchio per Leiva

Accertamenti per Lucas Leiva. Il brasiliano questa mattina non si è visto durante la seduta con il resto del gruppo a causa di un fastidio al ginocchio destro. È sofferente da tempo, sta sfruttando la sosta del campionato della Lazio per approfondire il problema attraverso gli esami strumentali in clinica Paideia. Le sue condizioni non preoccupano più di tanto. Il centrocampista fino a ieri si è allenato regolarmente agli ordini di Simone Inzaghi. Fa parte della lunga lista dei calciatori acciaccati e monitorati nella settimana di stop.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO, LO SCENARIO IN CASO DI SOSPENSIONE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE