Lazio, Rambaudi: "Castellanos può fare bene nel derby. Nuno Tavares? Forte ma..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Romberto Rambaudi ha analizzato il momento della Lazio, in vista derby, e ha detto la sua anche sulla finestra di mercato che si aprirà a gennaio partendo da Folorunsho che sembra vicinissimo alla Fiorentina: "Non mi sorprenderebbe vedere Folorunsho lontano da Napoli visto che non trova spazio. Se la Lazio lo avesse voluto prendere, credo che lo avrebbe preso, anche perché conosce il tecnico. Forse anche lo stesso allenatore, in questo contesto, non lo reputa la prima scelta. Serve un centrocampista, Fazzini o un altro. Credo che Fabiani abbia le idee chiare".

DERBY - "L’eventuale impiego di Noslin al derby? Potrebbe essere la variante impazzita della partita perché può mettere in difficoltà con la sua velocità e il fatto di non dare riferimenti. Se entra bene mentre gli altri sono stanchi e c’è tensione, può dare tanto. Penso che Castellanos potrà fare bene, è un calciatore fastidioso. Poi dobbiamo vedere se metterà Dia. Adesso tenere fuori Dele-Bashiru potrebbe essere difficile. Tavares? Con lui entrerei ‘duro’: gli chiederei cosa gli è preso. È un giocatore forte, ma non deve ‘assentarsi’. Se gli diciamo sempre ‘bravo’, non agevoliamo la sua crescita".