Lazio, Rambaudi: "Contro il Bayern servono i migliori Immobile e Correa"

La Lazio porta a casa tre punti importantissimi dalla gara di ieri contro la Sampdoria. Ora l'obiettivo è l'importantissimo match di martedì sera contro il Bayern Monaco. Questo il pensiero dell'ex calciatore Rambaudi ai microfoni di TMW Radio: "Reputo la Lazio negli undici titolari una delle più forti in Serie A. La metto anche davanti all'Inter, lo ha dimostrato anche nella partita che ha perso. Gioca un ottimo calcio, si conoscono da tempo, ma devono stare bene tutti. Col Bayern ora la differenza sono i due attaccanti. Quelli della Lazio non mi sembrano in formissima, la Lazio ha bisogno dei migliori Immobile e Correa. Musacchio? I giocatori importanti devono fare le partite importanti e lo farei giocare. Hoedt? E' stato massacrato ma è un ottimo giocatore. Contro l'Inter è stato uno dei migliori".

Milinkovic, Djokovic batte Medvedev: per il re del tennis arrivano gli applausi del Sergente - FOTO

Gottardi: "Io alla Lazio in due squadre di fenomeni. Eriksson la sintesi tra Zeman e Zoff"

TORNA ALLA HOMEPAGE