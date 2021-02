Gottardi: "Io alla Lazio in due squadre di fenomeni. Eriksson la sintesi tra Zeman e Zoff"

Guerino Gottardi ha ricordato gli anni trascorsi tra le fila della Lazio nell'intervista rilasciata a corriere.it. Un periodo di cui parla con affetto, e nel corso del quale faceva parte di una squadra di campioni di primo piano: "Per scegliere quelli da mandare in campo potevi anche bendarti e far decidere al caso, erano tutti fortissimi". L'ex calciatore sente ancora, e a distanza di anni, l'affetto dei tifosi biancoceleste che, in ogni occasione, riempiono di commenti il suo profilo Instagram: "Mi vogliono tanto bene, anche se sanno che non ero un campione come quelli lì. Quelli che erano due squadre di fenomeni, mica una sola".

TRA ZEMAN, ZOFF ED ERIKSSON - Gottardi si è espresso anche sugli allenatori con cui ha avuto modo di lavorare nella sua permanenza a Roma. Si tratta, ovviamente, di Zeman, Zoff ed Eriksson: "Zeman? Non credo mi abbia voluto lui, ma fa niente. Ci ha insegnato il gioco d’attacco, e tornerà buono negli anni seguenti. Rigido negli schemi, ma faceva anche tante battute, persino troppe, al punto che a volte mi giravano le scatole. Dopo di lui ci fu Dino Zoff, e io ero affascinato dal suo mito, come tutti. Altro grandissimo allenatore. Come Eriksson, che è stato la sintesi di Zeman e Zoff e ci ha portati per mano alle vittorie. Uomo equilibratissimo, perfetto dal punto di vista psicologico perché non era facile mettere assieme tante culture e tante personalità diverse, con lui potevi parlare di tutto".

