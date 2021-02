Lazio - Bayern Monaco, i bavaresi: "Torniamo all'Olimpico dove abbiamo vinto 7-1"

Manca sempre meno al match tra Lazio e Bayern Monaco. Una partita attesissima e che vale molto con i biancocelesti chiamati all'impresa contro il club che negli ultimi mesi ha alzato al cielo Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per Club. Servirà un'impresa contro i bavaresi che intanto hanno presentato lo stadio che ospiterà la sfida. Un impianto che conoscono molto bene per averci giocato quattro volte in passato, sempre contro la Roma. Tra i ricordi più lieti, oltre al Mondiale del 1990 vinto dalla Germania sull'Argentina, c'è la netta vittoria del 2014. Nella fase a gironi della Champions League i tedeschi dilagarono vincendo 7-1 ai danni della Roma. Arjen Robben (doppietta), Mario Götze, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Franck Ribery e Xherdan Shaqiri sono stati i marcatori. Il Bayern Monaco ha scritto sul proprio sito: "All'Olimpico abbiamo ottenuto la più alta vittoria in trasferta per il Bayern nella classe regina fino ad oggi".