Milinkovic, Djokovic batte Medvedev: per il re del tennis arrivano gli applausi del Sergente - FOTO

Milinkovic applaude Djokovic. Il 'Sergente' della Lazio ha seguito il suo connazionale nella sfida di oggi, complimentandosi pubblicamente con lui in una "story" condivisa con i propri followers di Instagram. Il centrocampista ha inquadrato il re del tennis al termine della vittoria contro Medvedev, che gli è valsa il nono successo all'Open d'Australia e il 18° complessivo nei tornei del Grande Slam, per poi aggiungere l'emoji di un applauso. È il caso di dirlo: Djokovic può contare su un tifoso d'eccezione.

