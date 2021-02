Lazio - Bayern Monaco, Flick in emergenza: tutti i calciatori in dubbio

LAZIO BAYERN MONACO INFORTUNI - Gli ottavi di Champions League sono entrati nel vivo e martedì toccherà anche alla Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti ospiteranno all'Olimpico il Bayern Monaco, campione uscente e fresco vincitore del Mondiale per Club. I bavaresi sono i favoriti della competizione e la strada per i capitolini sembra in salita. Il mister piacentino, poi, dovrà rinunciare a Radu e Luiz Felipe, finiti sotto i ferri rispettivamente per ernia inguinale ed edema osseo. Se Atene piange, Sparta non ride e anche i bavaresi devono fare i conti con mole defezioni. Flick dovrà rinunciare a parecchie pedine tra infotuni, positività al coronavirus e problemi personali. Il tecnico, però, riabbraccerà Goretzka e Javi Martinez, guariti dal covid, che sono entrati in campo nella ripresa contro l'Eintracht Francoforte e si candidano per il match nella Capitale. Si è rivisto in campo anche Jerome Boateng che aveva avuto un permesso speciale dopo la morte dell'ex fidanzata. Il difensore ha giocato con il lutto al braccio.

Ecco l'elenco completo dei calciatori in dubbio e le rispettive condizioni:

Douglas Costa - Infortunio al metatarso destro

Corentin Tolisso - Infortunio in allenamento, il club non ha comunicato l'entità ma sembra una cosa molto seria

Benjamin Pavard - Quarantena dopo positività al Covid 19 (riscontrata il 18/02)

Thomas Mulller - Quarantena dopo positività al Covid 19 (riscontrata l' 11/02)

Serge Gnabry - Stiramento alla coscia

Tanguy Nianzou - Appena rientrato in gruppo dopo uno strappo alla coscia

Malik Tillman - Rottura legamento crociato (rientro previsto aprile 2021)

Alexander Nubel - Lesione parziale dei legamenti sindesmotici

