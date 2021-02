RASSEGNA STAMPA - La decisione della Lega di Serie A gli ha tolto la gioia della prima rete con la maglia della Lazio. Gonzalo Escalante è pronto a riprovarci già sabato contro la Sampdoria. La sua deviazione sulla punizione di Milinkovic aveva rimesso in gara i biancocelesti prima che Lautaro Martinez chiudesse il discorso in contropiede. L'argentino, dopo un avvio complicato e tanti infortuni, si è inserito benissimo negli schemi e nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, sabato potrebbe toccare all'ex Eibar partire titolare al fianco di Luis Alberto e Milinkovic Savic. Lucas Leiva, infatti, potrebbe essere risparmiato in vista del match di martedi contro il Bayern Monaco. Sarebbe la quinta dal primo minuto per il numero 18 che è anche diffidato e dovrà fare attenzione. La Lazio è in continua emergenza e non può permettersi ulteriori assenze, ma Inzaghi ha bisogno della garra di Escalante. La sconfitta di San Siro ha rallentato la corsa al quarto posto, ma ora non c'è più tempo da perdere perché le altre non stanno a guardare.

Lazio, Escalante è pronto: con la Samp può partire titolare

