Lazio, Rambaudi durissimo: "Castrovilli? Non è da Serie A. Sul mercato prenderei..."

Gaetano Castrovilli è una delle incognite della stagione della Lazio. Arrivato come scommessa, la prima parte della stagione racconta di un tentativo fallito di rilanciare un calciatore che fisicamente non riesce a dare le garanzie che sperava, ben distante da quello che qualche hanno fa si ergeva a talento della Fiorentina. Oggi il suo impiego è limitato e lo scetticismo generale nei suoi confronti emerge chiaramente dalle parole pronunciate dall'ex attaccante biancoceleste Roberto Rambaudi, espressosi così ai microfoni di sampgazzetta.it:

"Castrovilli per me non ha il livello per giocare in Serie A . Va a due all’ora, è troppo lento. Non è colpa sua, ha problemi fisici, ha anche qualità tecniche, ma non penso possa più stare a questi livelli" - Rambaudi suggerisce poi alla società un nome, utile per rinforzare il reparto offensivo - "Sarei contento se la Lazio andasse su Beto che all’Everton gioca poco. In attacco se manca Castellanos la squadra è leggera, servirebbe un innesto".