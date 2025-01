Lazio, Rambaudi: "Gila a centrocampo? Se devo adattare metto Pedro"

TUTTOmercatoWEB.com

Solo poche ore e la Lazio scenderà in campo per l'ultima sfida di Europa League contro il Braga. Intanto anche il mercato è in fermento con Casadei che ora sembra essere più vicino. In merito ecco le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Fabbian o Casadei? Il primo è sicuramente pronto. Casadei è un giocatore molto importante, si intravedono delle qualità, ma si sta portando troppo alle lunghe la trattativa e la Lazio mi auguro abbia un piano B, da mandare subito a buon fine. Tuttavia serve intervenire sul mercato per non avere rimpianti; la squadra va aiutata.

"Centrocampo? Nell’emergenza è giusto magari mettere Gila vicino a Dele-Bashiru; però è un giocatore troppo importante per noi e non vorrei mettergli grilli per la testa. Adattato per adattato comunque sceglierei Pedro".

Io vorrei vedere uno step da parte della Lazio e la Lazio ha bisogno di farlo. Spero che il presidente prima o poi lo faccia, fino ad ora non si è fatto il passo in più e c’è da capire perché".