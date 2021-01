Lazio, Rambaudi spegne 55 candeline: gli auguri della società

Una vecchia conoscenza del mondo Lazio spegne oggi 55 candeline: si tratta dell'ex biancoceleste Rambaudi. Questi gli auguri della società: "Compie oggi 55 anni l’ex centrocampista biancoceleste Roberto Rambaudi. Giunto in biancoceleste nel 1994, il calciatore torinese debuttò con la Lazio il 4 settembre dello stesso anno subentrando nella seconda frazione a Bergodi in un Bari-Lazio conclusosi sullo 0-1 per i biancocelesti; complessivamente, Rambaudi ha infine collezionato con la maglia della Prima Squadra della Capitale 143 presenze e 17 reti. Con l’Aquila sul petto, inoltre, Rambaudi vanta la vittoria di ben due trofei: la Coppa Italia nella stagione 1997/98 e la seguente Supercoppa disputata, e vinta, contro la Juventus il 29 agosto del 1998 allo Stadio delle Alpi di Torino".