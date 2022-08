Lazio, Rampulla: "Secondo portiere? Deve essere pronto come fosse un titolare"

TUTTOmercatoWEB.com

Quello del portiere di riserva è un ruolo molto delicato in qualsiasi squadra di calcio. Un "secondo" deve infatti sempre trovare pronto così come affermato da Michelangelo Rampulla. "La prima qualità è farsi trovare pronto se il primo ha delle difficoltà. Nel senso che deve essere concentrato come se dovesse giocare sempre. È accaduto domenica, quando il portiere della Lazio Maximiano è stato espulso dopo pochi minuti e Provedel ha preso il suo posto. Oltre alla preparazione fisica, che di certo non manca perché si allena tutta la settimana, il portiere di riserva deve essere al top anche a livello mentale", queste le parole dell'ex portiere sulle pagine di Tuttosport.